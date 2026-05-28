Таймс: НАТО се готви за руско нахлуване в Литва по 3 фронта и ядрена заплаха

Анализатори моделираха сценарий за евентуално руско нахлуване в Литва и стигнаха до заключението, че масовото използване на съвременни дронове с изкуствен интелект може да промени коренно хода на войната в полза на НАТО, пише The Times в публикация с оригинално заглавие: "Как Русия може да нахлуе в Литва от три фронта".

Като цяло изданието е описало два възможни сценария за евентуално руско нахлуване в Литва. В първия от тях Русия, след серия от политически кризи в Европа и отслабване на трансатлантическото единство, започва тристранно настъпление срещу балтийската държава, предаде Новини.бг

Според сценария войските напредват през източната част на Латвия, атакуват от територията на Беларус в посока Вилнюс и едновременно с това пробиват от Калининградска област. В резултат на това столицата на Литва още на петия ден от военните действия се оказва почти обкръжена.

В материала се отбелязва, че при такива условия съюзниците от НАТО се колебаят с отговора си, а част от територията на Алианса преминава под контрола на Русия, която заплашва с употреба на ядрено оръжие, за да задържи завзетите позиции.

Въпреки това съществува и друга, значително по-оптимистична версия за руското настъпление срещу Литва. В нея началните условия са идентични, но литовците и германците влизат във войната, разполагайки с по 12 000 дрона-камикадзе HX-2 на компанията Helsing, и в резултат първата фаза на руското нахлуване фактически се проваля, пише Фокус.

"С обсег на полета около 96 км, тегло малко по-голямо от това на едногодишно дете и скорост на атака, приблизително колкото тази на орел при пикиране, тези апарати на практика са интелигентни летящи бомби, които обикновено носят шрапнели или бойна част, способна да пробива бронята на руските танкове“.

Но, както се отбелязва, основното им предимство е в системата за насочване на базата на изкуствен интелект, която позволява на дрона да достигне целта дори когато средствата за радиоелектронна борба извеждат от строя традиционните навигационни системи.

В статията се посочва, че тези дронове се използват на фронта в Украйна вече около година. По-рано един от служителите на германското Министерство на отбраната публикува вътрешен доклад, в който се посочваше, че първата партида дронове дава отказ приблизително в три от четири случая по време на интензивно руско заглушаване.

Днес обаче се счита, че те са достигнали ниво на поразяване от 60 до 80 процента в бойни условия, което не само значително превъзхожда повечето американски и европейски системи, но и почти се доближава до показателите на елитните руски "Ланцет“, подчертава изданието.

Съобщава се, че преди половин година този дрон е направил впечатление на британските военни по време на учения в Кения, където той е поразявал стабилно цели, маркирани от наземен разузнавателен робот, докато другите европейски барелиращи боеприпаси едва са могли да излетят нормално.

При по-новите изпитания HX-2 вече се обединяваха по цифров път в полуавтономни рояци, при които един оператор управляваше десет или повече дрона едновременно.

Във версията на военната игра, в която руснаците нахлуват в Литва и срещу тях са изправени сили на НАТО, оборудвани със значителен брой такива дронове, войските на РФ не издържат. Повече от една трета от силите им са унищожени през първите десет дни.

Бившият ръководител на операциите във Военноморския департамент на Пентагона Грег Мелчер, който ръководи тази военна игра заедно с вашингтонския център "Война на новото поколение“ (NGW), заявява, че симулацията е показала: дори ако САЩ и другите съюзници от НАТО се бавят, такава прифронтова държава като Литва е способна да се защити достойно, ако разполага с подходящо въоръжение.

"Повечето прифронтови държави биха могли да развият способности за сдържане и, ако се наложи, разгромяване на поне три руски армии от първи ешелон в рамките на една-две седмици, спечелвайки времето, необходимо за пристигането на силите на коалицията на желаещите или на НАТО съгласно член 5, които биха помогнали за разбиването на руските армии от втори ешелон“, посочва той.

