Тайна държава блокира първата българска възпоменателна монета от 2 евро на кирилица

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Скандал тресе социалните мрежи след като първата възпоменателна монета от 2 евро на България, посветена на българската азбука, беше отменена заради подадено от държава-членка на ЕС възражение срещу дизайна в Съвета на ЕС, предаде Актуално.

Засега не е ясно коя държава-членка на ЕС е подала възражението и с какви мотиви, тъй като документът все още не е публично представен.

Известно е обаче, че в подобна ситуация монетата не може да бъде емитирана с този дизайн, тъй като не е получила необходимото одобрение от Съвета на ЕС.

Има вариант България щда се опита да емитира друга възпоменателна монета от 2 евро, която да я замени.

Последният път, когато възпоменателна монета от 2 евро беше отменена поради възражения от държави-членки на ЕС, беше през 2019 г., когато Италия се опита да емитира възпоменателна монета на Националната алпийска асоциация. В този случай както Гърция, така и Германия наложиха вето върху дизайна, позовавайки се на опасения относно действията на асоциацията по време на Втората световна война. Италия не се опита да емитира друга възпоменателна монета от 2 евро през 2019 г.

Кой възрази срещу българската азбука?

Кой възрази срещу българската азбука? Тайна държава от еврозоната оспори дизайна на българската монета от 2 евро, коментира темата Цвета Кирилова от сдружение "Азбукари".

"На 19 май 2026 г. България официално е внесла за одобрение проекта за възпоменателната монета от 2 евро "Българската азбука". Това е документ № 9435/26 на Съвета на ЕС. След това на 29 май 2026 г. е разпространен документ № 9874/26, който потвърждава, че държава от еврозоната е подала възражение срещу проекта. В публичната версия името на държавата е заличено ("DELETED")", разяснява хронологията на казуса тя.

По думите й всички последващи нумизматични каталози, специализирани издания и програми на БНБ, продължават да посочват монетата като планирана за издаване през втората половина на 2026 г. с тираж 1 000 000 броя и това е силен индикатор, че възражението не е довело до отпадане на емисията или че впоследствие въпросът е бил решен по процедурен път.

"В официално достъпния документ името е редактирано и към момента няма публикуван документ на Съвета на ЕС, който да разкрива държавата. Всички твърдения в социалните мрежи, че това е конкретна страна, не са подкрепени с официален източник", пише Кирилова.

Тя споделя, че дизайнът представлява композиция от букви на кирилица и надпис "БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА", като идеята е да се отбележи приносът на България към третата официална азбука на Европейския съюз, а автори на проекта са Светлин Балездров и Стоян Дерчев.

"След присъединяването на България към ЕС през 2007 г. кирилицата става третата официална азбука на Европейския съюз наред с латиницата и гръцката азбука. Поради това кирилицата вече присъства и върху евробанкнотите, а с българските евро монети присъствието ѝ се разширява и върху евромонетите. Най-интересният въпрос в момента остава не дали монетата ще бъде издадена (по всичко личи, че да), а коя точно държава е подала възражението и на какво основание. Официалният документ по този въпрос все още не е публичен", коментира Кирилова.

Тя уточнява, че предположението, че това е Австрия, към момента не е доказано с официален източник. Австрия беше сред държавите с по-критична позиция по разширяването на Шенген и други теми, свързани с България.

В социалните мрежи се появиха и други спекулации, че става въпрос за Гърция, Хърватия или Чехия.

Редактор "Екип на Петел",

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