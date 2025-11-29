Тайнствена орхидея цъфна в България за първи път

снимка БАН

За първи път рядката в световен мащаб орхидея Tuberolabium kotoense цъфти в Ботаническата градина към Българската академия на науките. Цветето е деликатно, а цъфтежът е красив и ароматен, предаде Нова телевизия.

Tuberolabium kotoense е вид, характерен само за остров Тайван, отбелязват ботаниците. Развива се край дънерите на фикусовите дървета в горски масиви на надморска височина около 300 метра. Растението е миниатюрно с дребни цветове, групирани в голям брой на висящи стъбла.



