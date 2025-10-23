Тайсън Фюри: Нямам за какво да се връщам в бокса

кадър: Спортал

Тайсън Фюри увери, че няма никакво желание да се връща на професионалния ринг, защото вече се чувства изчерпан откъм амбиции - нито парите, нито още титли го блазнят.

Той заяви, че има пари за няколко живота, а е постигнал всичко, което е искал, по отношение на шампионски пояси и слава на ринга. Циганския крал разкри още куп любопитни детайли от сегашното си ежедневие и мироглед в YouTube канала на официалния си бранд (напитка) FuriociTV, видя Спортал.

"Животът след бокса… Виж, боксът е едно нещо. Той не взима пленници – само жертви", започна Фюри. "Така че за мен, да седя тук със всичките си умствени способности, да съм спечелил всички колани, да съм изкарал много пари и да нямам дори драскотина – значи съм се справил адски добре. Но не искам да изкушавам съдбата, разбираш ли? Не искам да се връщам пак и пак на ринга. Колко пъти можеш да го правиш, без да получиш мозъчни поражения или да не можеш да ходиш по права линия? Тогава всичко ще е било напразно.

Семейният живот и кариерата могат да са напълно различни, понякога и трудни. Хората с нормални професии, дори и тези с тежка работа, са далеч от дома по пет дни седмично, после се прибират за уикенда. Ако работиш обикновена работа, отиваш сутрин, връщаш се вечер, и не остава много след това. Но когато дойде уикендът, го оценяваш. При мен обаче всеки ден е уикенд, всеки ден е Коледа, всеки ден е празник. Затова тренирам всеки ден, не ям каквото си искам, спазвам стриктен режим. Ако искам да изляза на вечеря през уикенда, го правя, но не си позволявам да излизам всеки ден, защото тогава губи стойност.

Денят ми е много натоварен – баща съм на седем деца, снимам два документални филма за Netflix и едно риалити шоу. Риалитито ще бъде невероятно – показва живота след бокса, върховете и паденията, почивките, лудия семеен живот. Честно казано, по-лесно беше, когато бях боксьор – в лагера те гледат като писано яйце, тренират те най-добрите, хранят те, грижат се за теб. Животът като пълен татко и партньор у дома е по-труден, отколкото си мислех. Това е постоянна работа.

Дъщеря ми наскоро се сгоди – благодаря. Много съм горд. Най-доброто, което може да направи всяко мое дете, е да си намери партньор, да се установи, да се ожени, да има деца и да се радва на живота.

Дали някой от семейството ще върви по моя път? Вероятно да – видели са успеха, видели са парите. Но аз не мога да бъда треньор по бокс. Нямам търпение. Обичам да показвам нещо в залата, да подържа лапи за кратко, но да се занимавам с възрастни като с деца – не, благодаря.

