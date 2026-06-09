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Тайван може да фалира ЕС

09.06.2026 / 11:06 1

Пиксабей

Напрежението около Тайван все повече се превръща в рисков фактор за Европейския съюз, който може да изпадне в мащабна икономическа криза, ако Китай се опита да превземе острова. Това пише агенция Bloomberg.

Медията описва поредица от скорошни инциденти между Пекин и Тайпе, при които китайски дронове и корабли демонстрираха агресивно поведение в близост до острова. Според изчисленията на експерти, при евентуална война най-тежко ще пострада именно Европейският съюз.

Анализаторите на Bloomberg смятат, че при най-лошия сценарий икономиката на ЕС ще понесе загуби в размер на близо 2 трилиона долара още през първата година. Пример за това е Германия, чиято икономика би се свила с около 14% – близо двойно повече от спада, който биха претърпели САЩ или Китай.

Тайван симулира унищожаване на нахлуващи китайски сили в крайбрежни маневри

Както отбелязва анализаторът Марцин Йежевски, дори една обикновена блокада на Тайван от страна на Китай, без директно нахлуване, би се превърнала в огромна криза за Европа, пише Фокус.

Основната причина за тези драматични последици е, че Тайван произвежда 60% от най-модерните логически полупроводници в света, което го прави ключово звено във веригите за доставки на всяко съвременно производство.

Въпреки че европейските страни оценяват по различен начин вероятността от китайска инвазия, в Европа съществува "колективно безпокойство“, че Тайван може да се превърне в третата гореща точка след Украйна и Иран, където да избухне следващият мащабен конфликт.

 

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robotron2000 (преди 25 минути)
Рейтинг: 61022 | Одобрение: 1172
европа трябва да си върне електрониката обратно! но явно е по лесно да се каже, отколкото да се направи   

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