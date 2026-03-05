Тазгодишната зима е най-валежната след 2021 г.

Булфото

Зимата на 2026 г. е относително топла. Декември и февруари са с температури над климатичната норма, а през януари са около нормата. Най-високата измерена температура е 21,4 градуса на 4 януари в Дългопол. Най-ниската минимална температура в станция в населено място e минус 17,0 градуса на 12 януари в Самоков, а най-ниската температура, измерена на планински връх, е минус 25,8 градуса на Мусала на 1 януари.

Сезонните количества валеж в по-голямата част от страната са около или над климатичната норма, което се дължи главно на значителните валежи през януари и февруари. През декември има повече сухи периоди и само две валежни обстановки, посочват от НИМХ, предаде Нова телевизия.

Големите валежни обстановки през първите два месеца на 2026 г. са свързани и със снеговалеж. Най-масови снеговалежи има на 1 февруари и в резултат сутринта на 2 февруари цялата страна е със снежна покривка. Най-обилни валежи има на 17–18 февруари – отначало примесени с дъжд над Северозападна България, но постепенно преминават в сняг и обхващат и районите на изток. На 18 февруари почти цяла Добруджа, Стара планина, Странджа, Сакар, Рила и високите части на Родопите са покрити със сняг. Най-висока снежна покривка в населено място е измерена на 2 февруари в Белово – 35 см, а на планински връх – 269 см на вр. Ботев на 25 февруари.

Вследствие на наднормените валежи през януари и февруари нивото на почвените влагозапаси в 100 см почвен слой в края на зимата в по-голямата част от полските райони е до пределната полска влагоемност. Образувалата се снежна покривка предпазва от повреди зимуващите във фаза втори-трети лист житни култури през периодите с поднормени температури, особено в началото на февруари, когато на места в Северна България са регистрирани минимални стойности до и под минус 13 градуса.

През януари и февруари средномесечните водни количества на реките при повечето от мониторинговите пунктове в страната са около и над съответните месечни норми. Обемът на месечния речен отток през февруари е най-големият, регистриран за месец февруари през последните 10 години. И през трите зимни месеца са регистрирани речни и поройни наводнения вследствие на интензивни и обилни валежи и снеготопене.

► Значими метеорологични събития и опасни явления

През периода 4–8 декември през южните райони от Балканския полуостров преминава средиземноморски циклон и се създава валежна обстановка. На много места в страната има валежи от дъжд, в планините – от сняг. Значителни и повсеместни са на 5–6 декември. Вследствие на интензивните валежи в тези дни има наводнения и свлачища в Бургаска и Пловдивска област. Силно засегнато е с. Зидарово, общ. Созопол, където заради наводнението е обявено частично бедствено положение. От свлачище при с. Бачково временно е затруднено движението по пътя Асеновград–Смолян. Валежите са предизвикали свличане на скални и земни маси в прохода Троян–Кърнаре, близо до с. Кърнаре.

През периода 3–11 януари през страната преминават серия средиземноморски циклони. Вследствие на продължителни и обилни валежи са регистрирани локални наводнения в Централна Южна България. На 7 януари в общините Кирково и Крумовград е обявено частично бедствено положение заради разрушена инфраструктура, прекъснати пътища и активирани свлачища. Измереното 24-часово количество валеж на 8 януари в станция Крумовград е 102 мм, при месечна норма 78 мм. Частично бедствено положение е обявено и в Ардино, където придошлите води на Арда заливат железобетонния мост над реката в района на с. Китница, който е единствена пътна връзка за шест села на територията на общината. На 11 януари свлачище затваря пътя между Девин и Смолян в yчacтъĸa нa oĸoлo 2 км пpeди c. Cтoйĸитe.

В дните от 2 до 4 януари силни до бурни ветрове нанасят сериозни материални щети на много места в страната. В района на Враца са регистрирани пориви със скорост до 32 м/с. Пречупени са дървета, паднали са десетки електрически стълбове, има скъсани кабели и частични прекъсвания на електрозахранването в отделни зони на града, както и в селата Бели извор и Чирен. Заради ураганен вятър от летище София са пренасочени и отменени полети. На територията на курорта Боровец са съборени множество дървета, включително и на ски пистите, поради което ски зоната временно е затворена. На 8 януари в с. Меден кладенец, обл. Ямбол, при краткотрайна, но силна гръмотевична буря са нанесени щети на много къщи и улични стълбове, засегнат е и фотоволтаичен парк.

През февруари динамиката на атмосферните процеси остава повишена. През Балканския полуостров отново преминават серия средиземноморски циклони със значителни валежи, особено в южните райони. В Централна Южна България има локални наводнения. Най-засегнати са областите Кърджали, Хасково и Стара Загора, където са наводнени земеделски земи, улици, дворове, стопански постройки и приземни етажи. На 18 февруари в седем селища на община Аксаково е обявено бедствено положение заради ураганен вятър, снеговалежи, снегонавявания и заледяване. Пътят Аксаково–Добрич е затворен за движение, временно е спрян общественият транспорт между селата.

