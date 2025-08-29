Тазгодишният август – с най-ниски температури за последните 5 години

Пиксабей

Отиващият си месец е най-малко топлият август за последните 5 години. Това сочи справка на Националния институт по метеорология и хидрология, предаде Нова тв.

Средните месечни температури са били между 19 и 26 градуса по Целзий и имат отклонение от месечната норма между -1 и +2 градуса. Най-високата измерена температура е 40,6 градуса на 11 август в гр. Лом, обл. Монтана. Най-ниската минимална температура в станция в населено място e 2,2 градуса на 27 август в гр. Чепеларе, обл. Смолян, а най-ниската температура, измерена на планински връх, е -2,1 градуса на вр. Мусала на 24 август. В София най-високата измерена температура е 35,2 градуса на 11 август, а най-ниската – 6,6 градуса на 26 август.

Задълбочилата се лятна суша и продължителнитe периоди с екстремно високи температури са причина за компрометиране на реколтата от царевица и слънчоглед на много места в страната. В част от полските райони добивите от слънчоглед са необичайно ниски – под 100 кг/дка. Вследствие на неблагоприятните агрометеорологични условия значителна част от царевичните посеви, отглеждани при неполивни условия, няма да бъдат реколтирани.

До 29 август в по-голямата част от страната месечните суми на валежите са под климатичната норма – между 5% (Павликени) и 50% от нея, или около нея – между 50 и 150%. Суми над климатичната норма – между 150 и 194% (Златоград, обл. Смолян) от нея, има на отделни места в планинските части на Южна България.

Август 2025 г. е с повече валежи от август 2024 г., но с по-малко от август 2023 и 2022 г. Най-голямото измерено 24-часово количество валеж е 71 мм от дъжд в с. Граматиково, обл. Бургас, на 20 август. В София месечната сума валеж е 18 мм, което е 33% от нормата, а максималният 24-часов валеж е 15 мм от дъжд на 5 август. Дните с най-голям брой станции с регистрирана гръмотевична дейност са 4, 18 и 22 август, като 22 август е денят и с най-много регистрирани градушки.

През август водните количества на реките в страната са били под праговете за средни води и около праговете за ниски води. През месеца р. Факийска в района на с. Зидарово и р. Ропотамо в района на с. Веселие са пресъхнали.

Към 31 август се очаква през страната да премине студен атмосферен фронт. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност, по-интензивни в Централна България. С усилване на вятъра от северозапад температурите ще се понижат.

Опасни явления

През първото и второто десетдневие на август в страната е отчетена гореща вълна, с продължителност от 12 до 18 дни в Северна България и до 15 дни в Южна България.

През първата половина на месеца са регистрирани множество горски и полски пожари. Голям пожар възникна на 5 август следобед в местността Радинчево между селата Доситеево и Коларово, община Харманли. Друг голям пожар избухна вечерта на 8 август в с. Балабанчево, община Сунгурларе, и обхвана гори, земеделски земи и лозови масиви. Бедствено положение беше обявено в землищата на град Сунгурларе, селата Бероново, Скала, Славянци и Балабанчево. На 13 август пламна пожар в защитената местност Калимок-Бръшлен между Русе и Тутракан. От огъня бяха обхванати около 1500 дка блатна растителност в близост до голяма колония на къдроглави пеликани.

Сухите терени са особено уязвими при гръмотевични бури и през август мълнии стават причина за няколко пожара. На 6 август мълния подпалва стърнище между местността Капчето в ж.к. „Меден рудник“ и кв. „Горно Езерово“ – Бургас; на 18 август мълния предизвиква пожар край ВЕЦ Стара Загора; на 19 август от паднала мълния пламва горска постеля в землището на село Крилатица, област Кърджали.

На 22 август с преминаването на студен атмосферен фронт на много места в страната са регистрирани конвективни бури с валежи от дъжд и град и силни пориви на вятъра. В село Джулюница, област Велико Търново, където от бурята са повалени дървета, има скъсани жици и пропаднали улични участъци, е обявено бедствено положение. В Монтана силният вятър е съборил дървета върху автомобили.

