Тъжна гледка край елхата преди Никулден в български град
Кадър Русенски живот, Фб
Граждани недоволстват от слабата реклама на събитията от "Коледната звезда на Дунав"
Концертът на популярния рок изпълнител Деян Каменов – Дидо (бившият вокал на D2) и групата му "DeeStoned" премина при изключително слаб интерес тази вечер в центъра на Русе. Въпреки мащабната амбиция на общината да превърне града в "Коледната звезда на Дунав", площадът пред административната сграда остана почти пуст по време на изпълненията, пише Дунав мост.
Снимки, разпространени в социалните мрежи от страницата "Русенски живот", показват десетина души, пръснати пред голямата осветена сцена и коледната елха. Гледката предизвика вълна от коментари и спорове сред русенци относно организацията и популяризирането на културния календар в града.
Липса на реклама или студено време?
Основната критика на гражданите е насочена към слабата комуникация на събитието.
"Защо нямаше реклама, че ще е днес? Много таен концерт", пита риторично Ива Петрова в дискусията под публикацията.
Мнението ѝ е подкрепено и от Ваня Георгиева, която анализира ситуацията по-задълбочено.
"Щом активните хора не са разбрали за концерта днес, значи има някакъв проблем в комуникацията. Разбира се, съществува и друго обяснение - няма търсене за това предлагане", коментира Ваня Георгиева.
На отсрещния полюс са мненията, че програмата е била обявена своевременно, но ниските температури са отказали публиката.
"Програмата е качена от около 2 седмици с всички събития", контрира Емил Кехайов, защитавайки организаторите.
Добрина Димитрова също отбелязва, че реклама е имало, но климатичните условия са изиграли своята роля.
"Реклама има и то не малко. Студено е. Да можеше Коледа да е през пролетта", шегува се Димитрова.
Контраст с други жанрове
Част от коментарите засягат и вечната тема за музикалните предпочитания на русенци. Според някои потребители, ако жанрът беше различен, площадът щеше да е пълен независимо от студа и рекламата.
"Ако беше някоя мазна чалгия, щеше да е пълно с народ", отбелязва с ирония Ана Абаджиева.
Въпреки камерната атмосфера, концертът бе част от официалната празнична програма на Община Русе, която тази година включва коледен базар, ледена пързалка и поредица от събития под надслов "Русе - Коледната звезда на Дунав".
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!