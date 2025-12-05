Тъжна гледка край елхата преди Никулден в български град

Кадър Русенски живот, Фб

Граждани недоволстват от слабата реклама на събитията от "Коледната звезда на Дунав"

Концертът на популярния рок изпълнител Деян Каменов – Дидо (бившият вокал на D2) и групата му "DeeStoned" премина при изключително слаб интерес тази вечер в центъра на Русе. Въпреки мащабната амбиция на общината да превърне града в "Коледната звезда на Дунав", площадът пред административната сграда остана почти пуст по време на изпълненията, пише Дунав мост.

Снимки, разпространени в социалните мрежи от страницата "Русенски живот", показват десетина души, пръснати пред голямата осветена сцена и коледната елха. Гледката предизвика вълна от коментари и спорове сред русенци относно организацията и популяризирането на културния календар в града.

Липса на реклама или студено време?

Основната критика на гражданите е насочена към слабата комуникация на събитието.

"Защо нямаше реклама, че ще е днес? Много таен концерт", пита риторично Ива Петрова в дискусията под публикацията.

Мнението ѝ е подкрепено и от Ваня Георгиева, която анализира ситуацията по-задълбочено.

"Щом активните хора не са разбрали за концерта днес, значи има някакъв проблем в комуникацията. Разбира се, съществува и друго обяснение - няма търсене за това предлагане", коментира Ваня Георгиева.

На отсрещния полюс са мненията, че програмата е била обявена своевременно, но ниските температури са отказали публиката.

"Програмата е качена от около 2 седмици с всички събития", контрира Емил Кехайов, защитавайки организаторите.

Добрина Димитрова също отбелязва, че реклама е имало, но климатичните условия са изиграли своята роля.

"Реклама има и то не малко. Студено е. Да можеше Коледа да е през пролетта", шегува се Димитрова.

Контраст с други жанрове

Част от коментарите засягат и вечната тема за музикалните предпочитания на русенци. Според някои потребители, ако жанрът беше различен, площадът щеше да е пълен независимо от студа и рекламата.

"Ако беше някоя мазна чалгия, щеше да е пълно с народ", отбелязва с ирония Ана Абаджиева.

Въпреки камерната атмосфера, концертът бе част от официалната празнична програма на Община Русе, която тази година включва коледен базар, ледена пързалка и поредица от събития под надслов "Русе - Коледната звезда на Дунав".

