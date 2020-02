Тъжна вест: Докато бяга е починал любим актьор, който помним от много хубави филми. Отиде си Рафаел Колман

През 2005 г. той изигра ролята на Ерик в „Бавачката Макфий”

На 25-годишна възраст почина актьорът Рафаел Колман. Той е колабирал по време на джогинг, съобщава Daily Mail. През 2005 г. той изигра ролята на Ерик Браун в „Бавачката Макфий” (Nanny McPhee).

Доведеният баща на Колман - Карстен Дженсън написа във Facebook, че Рафаел е починал в петък, след като не са успели да го спасят.

Дженсън потвърди, че актьорът не е имал предишни здравословни проблеми.

So sad to hear Raphaël Coleman has died R.I.P 💔😢 my favourite character in Nanny McPhee was always Sebastian ❤ pic.twitter.com/SVxGQkRPGM