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Тъжна вест! Коварна болест погуби шеф на отделение в МБАЛ Благоевград

01.07.2019 / 12:37 0

Тежка загуба разтърси Благоевград. Скоротечен рак погуби шефа на отделението по гастроентерология в МБАЛ Благоевград, д-р Румен Цацов, съобщава "Струма".


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Уважаваният медик си отиде на 50-годишна възраст след тежка и непосилна борба с коварното заболяване. До последно той бе на работа в отделението, за което отговаряше и преглеждаше пациенти.

Д-р Цацов бе избран и назначен на поста началник на отделение по гастроентерология за срок от 3 години след проведен конкурс през 2017 година. Днес негови близки и познати ще си кажат последно сбогом с него и ще го изпратят към вечния му път.

 

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