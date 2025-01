Тъжна вест съкруши Ники Кънчев: Само на 65

Кадър Фба

Ники Кънчев потъна в скръб от тъжната вест за смъртта на Джон Сайкс.

Ето какво пише водещият на "Стани богат":

"Тъжно, много тъжно!

Днес 20 януари си е тръгнал Джон Сайкс, един от иначе многото китаристи на “Уайтснейк”!

Само на 65 години!

Сайкс написа с Дейвид Ковърдейл един от шедьоврите на бандата -албума “Whitesnake” от 1987 година, известен по света и като “1987”.

Дискът е пълен с хард рок бижута като меко казано трепачите “Is This Love”, “Here I Go Again”, “Give Me All Your Love”.

И двете съвършенни резачки, в които е излята цялата есенция и енергия на “Уaйтснейк”: “Crying In the Rain“ и “Still of The Night“.

Не песни, а Красота. Не случайно бандата гооодинии наред завършваше всеки свой концерт с химна “Still of The Night”!

Бог да прости Джон Сайкс и китарите му…"

