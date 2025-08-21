Тази година пускат 2 нови магистрали в България

снимка МРРБ

„Днес с председателя на Комисията по регионално развитие в НС, с депутати и с ръководството на АПИ можем да погледнем на какъв етап е изпълнението на последния лот на АМ „Европа“. Виждаме, че имаме много добро качество на изпълнение. Уверенията на строителя са, че до средата на септември цялата магистрала ще бъде пусната в експлоатация. Това е една от първите цялостни магистрали, които ще бъдат пуснати в експлоатация тази година.“

Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов пред журналисти, предаде факти.бг.

По думите му до края на септември предстои пускането и на АМ „Хемус“, лота между пътен възел Боаза и пътен възел Дерманци.

„Тази година ще имаме две магистрали, пуснати в експлоатация. Приоритет са ни важните инфраструктурни проекти, които са рестартирани след 4-годишно забавяне. Българските граждани заслужават това удобство, което държавата им дължи“, категоричен е той.

Относно водната криза в държавата, министърът уточни: „Ще има комисия в два и половина, където ще бъдат обсъдени всички аспекти на кризата. Ние имаме свои виждания, ще ги представим. Вчера премиерът даде разпореждания, които вече се изпълняват. Държавата ще покаже, че функционира.“

На въпрос относно камерите по пътищата, които вече засичат дали шофьорите носят колани, и това как ще се подхожда към тези, освободени от носенето на колани заради здравословни проблеми, министър Иванов заяви, че този въпрос следва да се отправи към МВР: „Факт е, че АПИ и тол управление въведе почти пълните функционалности на камерите. Резултатите са налице. Засичането на пътници без колани също е такъв резултат.“

