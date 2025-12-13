Тази напитка има празник днес, а до преди 200 години е считана за лекарство

Мая Иванова. Снимка: pixabay

На 13 декември целият свят отбелязва един от най-уютните зимни празници: Денят на горещото какао. Тази напитка с кадифената си пяна и магически аромат е позната на всеки, който някога е държал фасетирана чаша в училищна столова или детска градина. Традицията да се пие горещо какао идва от Централна Америка, където ацтеките преди три хиляди и половина години са смятали какаовите зърна за свещен дар от боговете и дори са ги използвали като валута.

Напитката пристига в Европа през 16 век. Оттогава обаче тя е претърпяла множество промени. До 19-ти век любителите на какаото са използвали горещ шоколад като лекарство за лечение на стомашни заболявания.

Няма напитка на света, която да е по-подходяща за сърдечни разговори и мързеливи вечери под одеяло. Какаото не просто ви стоплява, то ви връща във времето, когато основната ви грижа е била да довършите закуската преди училище, а ароматът на канела и шоколад е означавал, че всичко у дома е наред. Учените отдавна са доказали, че какаото на прах съдържа антиоксиданти, които подобряват настроението, и теобромин – нежно ободряващо средство без кофеиновото напрежение. Една чаша от тази напитка повишава производителността, укрепва сърдечно-съдовата система и вдъхва чувство за щастие.

Превъзходството на горещия шоколад както за здравето, така и за храненето, скоро ще има същото предпочитание пред чая и кафето в Америка, което има в Испания, е казал президента Томас Джеферсън.

