Тази неделя спим с час повече, преминаваме към зимно часово време

снимка: Пиксабей

Тази неделя ще можем да спим с час повече, защото преминаваме към астрономическо (зимно) часово време. Точно в 4.00 часа след полунощ, на 26 октомври, преместваме стрелките на часовниците си с 1 час назад, т.е. от 4.00 часа трябва да стане 3.00 часа.

По този начин връщаме часовото време в нормалния му ритъм, предава kazanlak.com.

Смяната на часа спрямо зимно и лятно часово време се въвежда oт 13 мaрт 1997 г. cъглacнo Пocтaнoвлeниe № 94 нa Миниcтeрcкия cъвeт. C нeгo, вcякa гoдинa пocлeднaтa нeдeля нa oктoмври преминаваме към зимнo време, a в пocлeднaтa нeдeля нa мaрт - от зимно към лятнo.

Русия, Турция, дори американският щат Аризона отдавна сложиха край на смяната на времето, но Европейският съюз продължава да се колебае. Всяка година, два пъти - веднъж през март и веднъж през октомври - Европа преживява малка, но масова дезориентация. Стрелките се преместват с един час, а заедно с тях се разклаща и биологичният ни ритъм. Това се повтаря от десетилетия, макар все повече експерти и граждани да смятат, че смяната на времето е загубила смисъла си.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!