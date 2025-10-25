Тази нощ България преминава към зимно часово време

снимка: Пиксабей

Връщането към астрономическото часово време ще се извърши в 04:00 часа местно време тази нощ, когато часовниците се връщат с един час назад. Това съобщиха за БТА от Българския институт по метрология.

Промяната е в изпълнение на Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 19 януари 2021 г., припомнят от институцията.

На 30 март тази година страната ни премина към лятно часово време, припомня БТА.

Смятана на часовото време на зимно и лятно е регламентирано с Постановление 94 на Министерския съвет от 13 март 1997 г., сочи информация на отдел "Справочна" в БТА. Съгласно постановлението всяка година в нощта срещу последната неделя на октомври се въвежда зимно часово време, като часовниците се преместват с един час назад, а в последната неделя на март се преминава към лятно часово време, като часовниците се преместват с един час напред.

