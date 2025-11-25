Тази нощ Русия е свалила 249 дрона, повече от 100 от тях - над Черно море

Пиксабей

Трима души бяха убити, а 10 - ранени тази нощ при украинска атака срещу руската Ростовска област, съобщи губернаторът на областта Юрий Слюсар. За шестима ранени при атака с дронове съобщи губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Въоръжените сили на Украйна извършиха през изминалата нощ масирана атака срещу южните райони на Русия. Най-мощните удари бяха нанесени върху Новоросийск и Таганрог, посочва ТАСС, цитирайки властите.

По данни на министерството на отбраната силите за противовъздушна отбрана са свалили през нощта общо 249 дрона над руските области, над Черно и Азовско море, 116 от тях - над Черно море. Над Краснодарския край са прехванати и унищожени 76 дрона, 23 над Република Крим, 16 над Ростовска област, 7 над Брянска, по 4 над Курска област и над акваторията на Азовско море, 2 над Белгородска област и един над Липецка област, уточни министерството.

