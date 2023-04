снимка Пространствата на Варна, фейсбук

Тази нощ изтича срокът за гласуване за рисунка на асфалт във Варна.



Инициативата е част от проекта Reconnect the City и ще бъде осъществена в началото на юни.



Във фейсбук страницата на "Пространствата на Варна" (VarnaSpaces) са публикувани проектите на финалистите: SEAvastopol на Kalkan Agency; "Изгрев с делфините" на JahOne и "Море в сърцето на града" на The Masters.



Гласувайте с лайк за любимата си рисунка в посочения пост до неделя, 30 април, в 24:00 часа. Под внимание ще бъдат взети единствено лайковете в оригиналната публикация, уточняват организаторите.



Предложенията на финалистите от втори етап на конкурса към проект Reconnect the City могат да бъдат разгледани детайлно на живо под формата на изложба, която ще бъде разположена в района на “Севастопол” от 25 април до 9 май, предаде морето.нет.



Кандидатът, събрал най-много гласове (лайкове) на общественото гласуване, ще бъде отразен при журирането, като гласа на обществото ще има тежест на 2 вота. Победителят ще бъде обявен на 5 май.



Проект Reconnect the City е общностен проект, в основата на който е включването на гражданското общество. Всеки от вас има възможност да вземе участие в решаването на близкото бъдеще на това, така важно за всички ни, градско пространство в сърцето на Варна.



Нека всички заедно изберем най-подходящото предложение за едно малко по-цветно бъдеще за нашия град.



Проектът се осъществява от Община Варна, в партньорство с VarnaSpaces и е съфинансиран от Bloomberg Philanthropies. Други партньори по проекта са Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата", Район "Одесос", САБ и КАБ Варна, Сдружение на художниците Варна, 5 училища в района, Градска художествена галерия-Варна/Varna City Art Gallery и нашият артистичен консултант Nasimo.

