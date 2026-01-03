Тази нощ мощно слънчево изригване

снимка: Пиксабей

Първата по-сериозна магнитна буря за 2026 г. може да се прояви още през нощта между 2 и 3 януари.

На 31 декември 2025 г. бе регистрирано мощно слънчево изригване с магнитуд M7.1, придружено от изхвърляне на маса, част от което се насочва към Земята.

Според изчисленията това явление ще предизвика първата значителна геомагнитна активност за новата година.

Очаква се бурята да достигне ниво G2 (умерено), като има около 30% шанс да се усили до G3 или повече, пише megavselena.

