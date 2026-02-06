Тази нощ няколко автомобила са пристигнали пред къщата с изтезаваните животни край Свищов и са търсели саморазправа

кадър: Булфото, архив

Напрежение пред „къщата на ужасите“ в село Царевец, съобщи кореспондентът на bTV в региона.

В къщата на Детелин Аврамов антимафиотите откриха кожени костюми, вериги и редица уреди за мъчения. Задържани бяха 53-годишните Детелин Аврамов и Анита Вачкова, като по разследването работили и партньорски служби. Двамата са изтезавали животни.

4 коли с младежи от Свищов са пристигнали тази вечер и са искали да се саморазправят. Вътре в къщата е само майката на Детелин, научи bTV.

На място е полиция и кмета на Свищов.

Днес стана ясно, че за постоянно в ареста остават Анита и Детелин - двамата задържани за заснемането на клипове с изтезания на животни, които са били разпространявани срещу заплащане.

Най-тежката мярка постанови днес Районния съд в Свищов, пред когото и двамата признаха вина.

