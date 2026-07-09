Тази нощ променят движението в участък от АМ "Тракия"

снимка: АПИ

Тази нощ, от 20 ч. до 6 ч. утре - 10 юли, временно ще се променя организацията на движение по участък от АМ „Тракия“ в Софийска област, между 34-и и 55-и км. Промяната е заради обработка с химически материали на крайпътната растителност, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Дейностите ще се извършват в средна разделителна линия, като поетапно ще се ограничава преминаването по скоростната лента в двете посоки на движение. Трафикът ще се осъществява в свободните пътни ленти.

От АПИ припомнят, че предишната вечер същите дейности бяха изпълнени в участъка между км 0 и 34-и км на АМ „Тракия“.

Редактор "Екип на Петел",

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