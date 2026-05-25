Тази нощ в в Лас Вегас започват "Игри на допинга", където Антъни Иванов може да стане милионер за секунди

Спорт от следващата епоха или срамен цирк? Наричайте ги както искате - първите в историята Игри на допинга започват!

Точно 42 атлети застават на старт в този противоречив експеримент в Лас Вегас тази нощ. Всеки от тях може да стане милионер за броени секунди. Има и българин - един от най-добрите в родното плуване Антъни Иванов, предава Бтв спорт.

Това еднодневно зрелище се описва като "ново глобално спортно състезание, където елитни спортисти разширяват границите на човешките постижения". Най-малко 34 от 42-мата участващи спортисти ще бъдат допингирани - съвсем официално те са приемали тестостерон, хормон на растежа или ЕПО. Имената им обаче не са обявени, а останалите четирима ще бъдат чисти.

Но в свят, където спортните звезди биват опозорени и забравени след положителна проба за забранени субстанции, концепцията на Игрите на допинга позволява на участниците да приемат дори наркотици. Състезателите в три спорта – лека атлетика, плуване и вдигане на тежести – са насърчавани да употребяват всякакви забранени вещества.

Ботокс и колаген

И всичко това - в името на подобряването на човешкото тяло. Идея, която може и да намери отклик във време, когато е нормално инжектирането на ботокс в лицето, колаген в устните или медикаменти за отславане в задните части.

Богатите инвеститори в спорния проект по същество използват спортистите като пешки в стремежа си да продават тези лекарства на масовия пазар извън Игрите. И как по-добре да демонстрират ползите от тях от потенциални подобрявания на световните рекорди?

Наистина, малко вероятно е някой да бяга по-бързо от Юсейн Болт на 100 метра (9,58 секунди). И все пак конкуренцията е голяма, като се посочва участието на бившия световен шампион на в късия спринт Фред Кърли (американецът, който спечели бронз преди две години на Олимпийските игри в Париж) и на британеца Рийс Прескод, който е слизал под 10 секунди.

Три инжекции

В басейна редом до Антъни Иванов ще плува британецът Бен Прауд. В скорошно интервю той твърди, че е получил три различни инжекции по време на протокола си за подобряване на мускулната си сила.

Разбира се, всичко е заради пари. На масата има 250 000 долара за всеки победител в състезанието и бонус от 1 милион долара, ако някой постави световен рекорд.

Организаторите твърдят, че всички спортисти са под строг медицински мониторинг. Веществата, подобряващи представянето – анаболни стероиди, хормонални регулатори, пептиди и стимуланти – са одобрени от правителството на САЩ.

Но самият факт, че приемът на подобни субстанции се нормализира в спорта, тревожи мнозина. Противниците на събитието са категорични - това е рубикон, който не бива да се пресича. Спортът е нещо повече от това кой има най-добрия химик или фармацевт.

Затворена врата

Съвсем очаквано - всеки, който стартира на Игрите на допинга, затварят завинаги вратата си към конвенционалния спорт. Спортните власти във Великобритания вече издадоха предупреждение, че атлет, който дори промотира и подкрепя проявата, ще има огромни неприятности.

Целият живот на канадеца Бен Джонсън беше съсипан, когато му беше отнета олимпийската титла на 100 метра от Сеул 1988 г. Ако беше роден 40 години по-късно и бягаше сега, нещата можеха да бъдат различни. Той можеше да стане милионер на пистата на Enhanced Games.

