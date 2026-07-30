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Тази събота: Мотористи изпращат загиналата Вики с почетна обиколка по бул. "Владислав Варненчик" и "Левски"

30.07.2026 / 16:33 1

Кадър Фб

Приятели на загиналата мотористка Виктория Николаева от Варна, която загина в тежката катастрофа с 3 мотора на бул. "Левски", я изпращат тази събота.

Ето какво съобщиха те в социалната мрежа:

НЕКА ИЗПРАТИМ ВИКИ В ПОСЛЕДНИЯ И ЧАС!!! 01.08 (Събота) 9:45-10ч на паркинга на Метро Всички с Мотори и коли БМВ ще се съберем.10:30ч ще пристигне катафалката и ще я ескортираме до Тополи.

За Вечерта събиране на МОТОРИ отново на паркинга на Метро в 19:30- тръгване 20:15 с почитна обиколка по бул. Вл. Варненчик, бул. Левски,като ще спрем на мястото на катастрофата в най-дясна лента и който носи цвете да се го положи на тротоара след това до края на булеварда и в обратна посока до край езерен път и аспарухов мост и гледката на Галата където ще се запали Монумента! Всички уважаващи Виктория Николаева са добре дошли!!"

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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... (преди 1 час)
Рейтинг: 32047 | Одобрение: 8572
жалко за момичето но като гледам ще продължават да умират. Няма нощ през която да не се кара безрасъдно по големите булеварди. КАТ спи или не иска да се събужда, защото вскчи мотоклубове са с единият крак (колело) извън закона. 

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