Тази събота: Мотористи изпращат загиналата Вики с почетна обиколка по бул. "Владислав Варненчик" и "Левски"

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Приятели на загиналата мотористка Виктория Николаева от Варна, която загина в тежката катастрофа с 3 мотора на бул. "Левски", я изпращат тази събота.

Ето какво съобщиха те в социалната мрежа:

НЕКА ИЗПРАТИМ ВИКИ В ПОСЛЕДНИЯ И ЧАС!!! 01.08 (Събота) 9:45-10ч на паркинга на Метро Всички с Мотори и коли БМВ ще се съберем.10:30ч ще пристигне катафалката и ще я ескортираме до Тополи.

За Вечерта събиране на МОТОРИ отново на паркинга на Метро в 19:30- тръгване 20:15 с почитна обиколка по бул. Вл. Варненчик, бул. Левски,като ще спрем на мястото на катастрофата в най-дясна лента и който носи цвете да се го положи на тротоара след това до края на булеварда и в обратна посока до край езерен път и аспарухов мост и гледката на Галата където ще се запали Монумента! Всички уважаващи Виктория Николаева са добре дошли!!"

Редактор "Екип на Петел",

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