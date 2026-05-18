Тази седмица МС ще създаде организация за домакинството ни на "Евровизия"

Успехът на "Евровизия" е начало на процес, Дара ни отваря към държавни политики. От нас зависи дали "ехото ще заглъхне". Трябва голямо усилие, за да не се пропусне тази възможност, каза в ефира на БНР министърът на културата Евтим Милошев.

"Това е личният успех на Дара, извоюван с много работа и усилия, което не се вижда от сцената. Това е част от нейния успех, но личният й успех дава възможност за изява на държавата. Това е огромна възможност и тя е непропускаема", категоричен бе министърът на културата.

Той подчерта, че успехът минава през страданието и "това е още по-голяма чест за Дара, че тя преживя този триумф и го мина през пътя на страданието".

Милошев съобщи, че вече няколко големи български града са заявили желание да бъдат домакини на "Евровизия" през 2027.

Първият бе кметът на Бургас Димитър Николов и Милошев обяви, че е доволен – не приема заявката на Бургас като хвърлена ръкавица, а като много, много хубав знак:

"Първо Николов, след това Димитров, кметът на Пловдив, след това Варна – 3 града вдигнаха ръка и казаха, "готови сме, искаме го домакинството". Тази седмица Министерския съвет ще създаде организация и включително с всички аспекти на това домакинство. Изборът на място трябва да бъде през консултация и да се отдаде внимание на всички възможности, за да се вземе аргументирано решение. Безспорно столицата е фаворит, но тези 3 града, Пловдив бе европейска столица на културата, имат потенциала."

