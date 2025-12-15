Тази седмица са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти

снимка: АПИ

Във връзка с предстоящото въвеждане на еврото като официална валута в България от 22:00 ч. на 16 декември (вторник) до 01:00 ч. на 17 декември (сряда) ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси, като при изпълнението им са възможни затруднения при купуването на електронни винетки и маршрутни карти. Това съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

От 22:00 ч. на 17 декември до 02:00 ч. на 18 декември (четвъртък) са възможни затруднения при купуването на маршрутни карти.

В тази връзка Национално тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване да купят предварително необходимата им електронна винетка или маршрутна карта.

Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.

