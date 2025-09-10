Тази страна в Европа е толкова богата, че парите вече й вредят

Пиксабей

Норвегия се радва на трилионен петролен фонд, но разхищението и самодоволството заплашват бъдещето ѝ. Анализ на „богаташкия синдром“, предаде БГНЕС

На 2 януари 2025 г. Мартин Бех Холте публикува „Landet som ble rikt“ („Страната, която стана твърде богата“), издадена от Kagge. Книгата се радва на огромен успех в Норвегия. В нея той описва страна, толкова икономически комфортна, че умножава безразсъдните разходи, като новобогаташ, неспособен да се сдържи.

Британското издание "Файненшъл таймс" анализира този своеобразния профил на Норвегия, която мнозина намират за твърде самодоволна.

Изданието описва скорошни примери за безсрамно разхищение, произтичащи от факта, че Норвегия, освен че е най-големият производител на петрол и газ в Западна Европа, е и дом на най-големия суверенен фонд в света. Този дълъг списък с разхищения включва 1700-метров корабен тунел, който се очаква да струва около 600 милиона евро, частичен ремонт на парламента в Осло, който струва шест пъти повече от очакваното, и близо 290 милиона евро, похарчени за дефектната платформа на регионалната здравна служба.

В този период на парламентарни избори (левицата, водена от лейбъристкия премиер Йонас Гар Стьоре, остана на власт след победата си на 8 септември), тези „проблеми на богатите“ са в основата на дебатите. Силви Листхауг, лидер на популистката Партия на прогреса, която е на път да заеме второ място и да се превърне в най-голямата дясна партия в норвежката политика, заявява, че Норвегия „просто хвърля повече пари за решаване на проблеми “, завършвайки с тези няколко думи: „Нещо не е наред с начина, по който управляваме Норвегия“.

„Ние сме страна, която харчи много пари и имаме едно от най-високите нива на данъци в ОИСР. И все пак норвежците не получават по-добри услуги, отколкото в Дания, Швеция или Финландия “, твърди десният лидер. Тези коментари несъмнено са част от предизборната кампания, но много анализатори смятат, че тези критики са оправдани и че парите биха могли да бъдат похарчени другаде – например за норвежката образователна система , която не е толкова ефективна въпреки идеализираната ни визия за скандинавското образование .

„Тази книга докосна много хора“, казва Йоханес Берг, директор на политическите изследвания в Норвежкия институт за социални изследвания.

„Те смятат, че има проблем: има твърде много бюрокрация, не решаваме ефективно проблемите, някои проекти за обществена инфраструктура са надхвърлили бюджета...Ако се окажем в трудна ситуация, можем да използваме пари от петролния фонд, за да се измъкнем от нея“, казва норвежки лидер и добавя: „Страхувам се, че това ще породи самодоволство и ще ни направи всички по-мързеливи“.

По отношение на публичната политика, Норвежкият петролен фонд е пример за успех през последните десетилетия: той трансформира приходите от петрол на страната във финансови активи на стойност над 1,7 трилиона евро, далеч надхвърлящи това, което някой в Осло би могъл да си представи. Но мнозина се опасяват, че тези отлични резултати биха могли да доведат до появата на „норвежки синдром“ от непрестанни и безразсъдни тегления от тези известни фондове.

Вярно е, че този неочакван финансов приход позволи на Норвегия например да увеличи помощта си за Украйна, без да се налага да съкращава други разходи или да повишава данъците. Вярно е, че разходите ѝ за здравеопазване са най-високите сред богатите страни от ОИСР ( и четири пъти по-високи от средните). Но ръстът на производителността се забавя, което е от особена загриженост за политиците.

„В Норвегия има по-малко чувство за неотложност, защото можем да използваме приходите от суверенния фонд за покриване на дефицита“, казва Ерна Солберг, лидер на Консервативната партия. Тя също се опасява, че конкурентоспособността на страната постепенно ще намалее . И че тя няма да знае как да се възстанови, когато един или друг ден хазната е по-малко пълна, отколкото е сега.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!