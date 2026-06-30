Тази сутрин жена скочи от блок в квартал „Тракия“ в Пловдив

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Човешки труп е бил открит пред жилищен блок в пловдивския квартал „Тракия“ във вторник сутрин, твърди регионалният сайт plovdiv24.bg. По първоначални данни жената е скочила от висок етаж на блок номер 70.

На тялото са се натъкнали граждани.

Пристигналите на място медици и служители на реда не са установили следи от насилие. Няма информация дали жената е оставила предсмъртно писмо. Това е поредното самоубийство в Пловдив за последните няколко месеца.

Към 30 юни 2026 г. няма публично публикувана официална статистика за броя на самоубийствата в България от началото на годината. Последните налични официални данни на НСИ сочат коефициент 6.8 на 100 000 души за 2025 г., а пълните данни за 2026 г. се очакват през юни 2027 г.

Редактор "Екип на Петел",

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