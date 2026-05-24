Тази вечер Венера и Юпитер се приближават все повече една към друга и създават впечатляваща гледка в небето

Снимка Pixabay

Тази вечер, погледнете към западния хоризонт. Двете най-ярки планети – Венера и Юпитер – се приближават все повече една към друга и създават впечатляваща гледка в небето.

Астрономическото явление ще става все по-видимо през следващите дни, като кулминацията се очаква на 8 и 9 юни, когато Венера и Юпитер ще образуват зрелищна „планетарна среща“ или т.нар. съвпад (конюнкция), пише meteobalkans.com.

Още сега двете планети могат лесно да бъдат забелязани с просто око малко след залез. Венера блести по-ярко, а Юпитер се намира непосредствено до нея, като всяка вечер разстоянието между тях намалява.

Любителите на астрономията и красивите небесни явления ще имат отлична възможност да наблюдават едно от най-впечатляващите космически събития това лято. Най-добрата видимост ще бъде при ясно време и открит западен хоризонт.

Небесното шоу започва още сега и ще продължи до началото на юни.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!