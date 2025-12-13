Тази вечер наблюдаваме рядко явление

Снимка Pixabay

Метеорният поток Геминиди може да се наблюдава тази нощ.

Максимумът на метеорния поток за 2025 г. ще бъде на 14 декември около 10:00 ч. българско време, съобщи за БТА Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и в катедра „Астрономия” на Физическия факултет на Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски”.

Той уточни, че активността на Геминиди в момента на максимума е около 120 среднобързи метеора за час, допълва БТА.

В нощта на 13 срещу 14 декември Луната ще изгрее в 02:25 ч. за София с 30% осветен диск и няма да затруднява много визуалните наблюдения, поясни Маркишки, който е автор на "Гид на любителя астроном". Изданието на катедра „Астрономия” на Физическия факултет на СУ излиза вече шеста година и съдържа описание на предстоящите астрономически явления през годината, както и съвети към любителите астрономи за наблюденията на тези явления.

Маркишки поясни, че при ясно небе наблюдения ще могат да се провеждат до около 06:45 ч. за Западна България, преди по-осезаемото напредване на сутрешния полумрак.

Радиантът на потока Геминиди се намира в съзвездието Близнаци – близо до неговата звезда Кастор. Около средата на декември радиантът се издига все по-високо в небето до около 02:00 ч., с което условията за наблюдения на потока се подобряват. Тъй като тази година максимумът е на 14 декември преди обяд, най-подходящото време за наблюдение на явлението ще бъде в последните часове на нощта срещу 14 декември, съветва Маркишки.

Геминиди е третият и последният от най-активните метеорни потоци за годината – след Квадрантиди и Персеиди. Наблюдава се от около 4 до 17 декември, когато Земята прекосява метеорни роеве, отделящи се от астероида 3200 Фаетон, четем в „Гид на любителя астроном“.

