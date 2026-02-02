Тази вечер варненка засне пореден закъсал автобус и попита: Детето ми утре как ще отиде на училище

кадри: Любомира Цокова, Виждам те КАТ Варна

Много автобуси от градския транспорт във Варна закъсаха или имаха големи проблеми през днешния ден.

Трудностите започнаха още от снощи след началото на снеговалежа.

Преди часове автобус се блъсна с такси на централно кръстовище в града.

Варненка засне видео и пусна кадри в социалните мрежи на автобус, който е закъсал тази вечер в града.

Ето и сигнала й:

"Това са проходимите и почистени пътища.

Спирка “Черноризец Храбър” посока терапията. По-рано днес 209 просто я подминаваше и пътниците оставаха с надежда, че някой може и да спре. Дъщеря ми също беше подмината, а утре трябва да пътува със същата линия до училище. Дали ще стигне?

