Тази жена накара Петя Дикова и Моньо Монев да онемеят

Истински фурор предизвика в студиото на "Колко ми даваш" по бТВ медицинската сестра Седифе. Тя работи не само в Спешното отделение в Рудозем, но и в местното училище. Красивата жена е винаги усмихната, душата на компанията и готова да зарази околните със своя позитивизъм. За да избяга от стреса на работното си място Седифе аранжира цветя от сапун.

Медицинската сестра за да демонстрира уменията си подари на водещата прекрасен букет от цветя, който дори Боряна Братоева в първия момент не разбра, че всъщност не са истински, а са сапунени.

Педя Дикова в компанията на Линда Джонголова коментира, че ще е трудно да се каже каква е възрастта на Седифе, тъй като при такава високо стресова професия вероятно годините на лицето се отразяват повече, отколкото в действителност са. Първоначалният залог на отбора на дамите бе за късни 30 години или съвсем начални 40.

С любов Ви даваме 41 години, коментира Джонголова.

Момчешкият отбор на Моньо Монев ии Ясен Атанасов заложи на 42 години.

След като двата отбора видяха детската снимка на медицинската сестра, уверено й дадоха твърдите 45 години, но разбира се, сгрешиха.

В никакъв случай не даваме на дамата 45 г., не може да е на толкова, коментира Дикова.

Разликата с истинската възраст на Седифе е 3 години. Оказа се, че дамата е на 48 години, което накара състезателите да онемеят, а публиката да избухне в бурни аплодисменти, въпреки загубата на 6000 лева от бюджета.

