Те печелят “Ергенът“

Стопкадър бТВ

Филипа и Йовица печелят „Ергенът: Любов в рая“, стано ясно от коментари в социалната мрежа. Тази вечер те излязоха на романтична среща, но по-голяма интрига в имението се завъртя около Тихомир и студентката Габриела.

Двамата се завърнаха при другите, след като караха джет, хапнаха бисквитки с пармезан и пиха вино край морето. Когато ги видя, Виктория веднага отбеляза, че Тихомир е искал активност, но изрази надежда, че си е взел нужната доза адреналин и ще се завърне при нея.

Самият Тихомир пък даде необичаен отговор на въпроса на Габи Бланко дали Вики му е липсвала.

Аз съм човек, на който трудно може някой да му липсва. Аз съм си самодостатъчен, поне засега, изцепи се той.

Неговите обноски очевидно не се харесаха на Калоян и той побърза да го постави на място.

Виждам, че за пореден път влиза, като че ли досега все едно не е комуникирал никога с момиче. Супер отворен. Държи се изключително арогантно. Супер объркан, подмята някакви коментари, не мисля, че са си изкарали хубаво. С поведението си Тихомир отблъсква всички момичета тук и всички останали момичета, които някога ще срещне и ще помнят неговото поведение, което гледат по телевизията, изригна предприемачът.

След тези негови думи Габриела пък бе категорична, че между нея и Тихомир няма бъдеще.

Поканих го на среща, защото е шарен, но сгреших. Хубаво момче е, но повече го виждам като приятел, а не като мъж до себе си. Трябваше да изляза с Радо, защото е по-ориентиран към това, което съм аз, призна по бТВ Габи.

