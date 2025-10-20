Те поеха капитанството в "Игри на волята"

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Лечителите, Феномените и Завоевателите избраха своите нови капитани.

Изборите, колкото и да изглеждаха предопределени, претърпяха неочаквани обрати.

Най-странен бе избора при сините. Там въпреки силната мъжка коалиция, от Калин, Лапунов и Алекс, то несломимата Гизем влезе под кожата на Лапунов и Калин, които започнаха да играят своя игра.

Така обаче накрая капитанството при Феномените стана притежание на Ръждавичка.

При Лечителите всички единодушно гласуваха за Иван, който предната седмица отказа, тъй като тогава бяха в Изолатора и на него не му се ходеше гладен на капитанска битка.

Завоевателите също единодушно гласуваха за Ивайло, който е последния оригинален жълт в "Игри на волята".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!