Те също помагаха в откриването на Стефани, редом с планинските спасители и доброволците

снимка: Фейсбук, Спасителен Клуб за Бъдеще

През изминалия уикенд екип на Спасителен клуб за Бъдеще се включи в издирването на 20-годишната Стефани в района на ПП Витоша.

"След като в петък следобед получихме сигнал за изчезването, реагирахме незабавно – още в 18:30 ч. бяхме на сборната точка с екипите на Планинската спасителна служба, готови да помогнем. В рамките на двата дни участвахме с 14 доброволци, 4 кучета от групата за търсене и спасяване, дрон с термокамера, офроуд линейка и високопроходим спасителен автомобил. Работихме рамо до рамо с ПСС – обходихме поверения сектор пеша, използвахме термодрон и проведохме търсене с кучета.", разказват от клуба.

За щастие, акцията приключи успешно – Стефани беше намерена невредима.

От Спасителен Клуб за Бъдеще изказват благодарности на Планинска спасителна служба за доверието и отличната координация на терен.

"За нас това беше ценен опит и напомняне колко много може да се постигне, когато професионалисти и доброволци действат заедно в името на човешкия живот.", посочват още от клуба

