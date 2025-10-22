Те ще се борят за своето оцеляване в „Игри на волята“
Радостина и Ивайло ще се борят за своето оцеляване след броени дни. Най-новото попълнение в племето на Завоевателите се изправя срещу капитана.
Двамата получиха най-много гласове, като Радостина дори пожела да елиминира Ивайло, за да може да вземе неговите 150 гроша, тъй като е най-богат в жълтото племе.
Днес на Арената в „Игри на волята“ най-бързи на трасето бяха Лечителите. Те освен, че се отърваха от среща с водещата Ралица Паскалева на съвет, си върнаха и плененото знаме, което загубиха, заради загубата на своя бивш капитан Иван. Още преди битката те заложиха на Траян за нов лидер, който успя да ги доведе до успех.
