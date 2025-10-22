реклама

Те ще се борят за своето оцеляване в „Игри на волята“

22.10.2025 / 22:10 1

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Радостина и Ивайло ще се борят за своето оцеляване след броени дни.​ Най-новото попълнение в племето на Завоевателите се изправя срещу капитана.

Двамата получиха най-много гласове, като Радостина дори пожела да елиминира Ивайло, за да може да вземе неговите 150 гроша, тъй като е най-богат в жълтото племе.

Днес на Арената в „Игри на волята“ най-бързи на трасето бяха Лечителите. Те освен, че се отърваха от среща с водещата Ралица Паскалева на съвет, си върнаха и плененото знаме, което загубиха, заради загубата на своя бивш капитан Иван. Още преди битката те заложиха на Траян за нов лидер, който успя да ги доведе до успех.

 

1
0
kris (преди 47 минути)
Рейтинг: 521929 | Одобрение: 96754
Орките се борят за своето оцеляване срещу руснаците.....Тия само се бъзикат !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

