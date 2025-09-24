Теа попари Шермин от Ергенът: Държи се с Краси като с чехъл

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Разривът в отношенията между Ана-Шермин и Красимир Томов най-вероятно ще доведе до раздяла между двамата в „Ергенът“. Бизнесменът не бе на себе си от яд, че моделът го е нарекъл шишо-бакшишо и му говори с ултимативен тон. А Ана от своя страна се закани да му бие шута и да си замине в Дубай, където да си хване чужденец. Шермин бе директна, че Краси я отблъсква и няма търпение повече да търпи Бай Ганьо.

В студиото на „Преди обед“ Теа разкритикува остро поведението на Ана-Шермин. Участничката в „Ергенът 3“ бе категорична, че нещата между Ана и Красимир няма да се получат.

Не знам защо тя не се откаже, след като той не е нейния типаж. Единият е алфа, а другия бета. Тя иска силния алфа мъжкар, който да и дава милионите и часовниците за 200 000 долара. Но на такъв мъж ти си тази, която танцува около този мъж. Не той танцува на теб, ти танцуваш на него. Не може да се държиш по този алфа начин. Тя се държи по алфа начин, като към някой чехъл, изригна Теа.

Иска силен мъж, но няма да как иска алфа мъжкар, няма как да има това държание и да иска алфа мъжкар. Към такъв мъж трябва да си силна и нежна, да имаш грижа и разбиране. Шермин всичко друго разбира, но не и такъв мъж. Тя иска само нейното и себе си, и само един бета мъж може да й свърши работа. Нейните претенции са нереалистични, няма да се случи това нещо, допълни по бТВ Теа.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!