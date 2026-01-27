Тече акция на МВР в Костинброд: Отряд "Кобра" обсади дома на Папата

Кадър Ютуб

Спецоперация на отряд „Кобра“ на СДВР се проведе в Костинброд.

От МВР потвърдиха за акцията, но отказаха подробности. Според източници на bTV е обградена къщата на ромския бос Ицо Папата във връзка с разследване на имотна мафия, действаща на територията на София, и със сигнал за отвличане.

Екип на bTV пътува към мястото. Очаквайте подробности в късната емисия на новините.

