Тече евакуация на Пентагона

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Няколко етажа и коридора в Пентагона са били евакуирани заради инцидент с опасни материали, предаде БНТ.

Системите за сигурност са отчели проблем с качеството на въздуха, който изисква хората бързо да бъдат изведени от засегнатите части на сградата.

От Пентагона съобщават, че в този час се провеждат допълнителни проучвания за характера на материалите, което може да отнеме до два часа.

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Според източници на Си Ен Ен в момента в сградата на Пентагона има полицаи, облечени със защитно облекло и противогази.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел потвърди в днес, че системите в сградата са засекли проблем с качеството на въздуха, което е наложило предприемането на предпазни мерки. „Министерството изпълнява стандартните протоколи за защита, включително разпореждане служителите в засегнатата зона да останат на местата си. Екипите за реагиране са на място и са готови да окажат съдействие на намиращите се в сградата“, заяви Парнел.

По информация на капитан Джейми Джил, говорител на противопожарната служба на окръг Арлингтън, на място работи специализираният екип за реагиране при инциденти с опасни материали към Агенцията за защита на Пентагона, подпомаган от пожарната служба на Арлингтън. От службата за пожарна безопасност и спешна помощ на Арлингтън също съобщиха в социалните мрежи, че техният екип за опасни материали участва в операция в Пентагона.

Към момента не се съобщава за пострадали, а причините за инцидента се изясняват.