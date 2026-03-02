Тече евакуация в мол във Варна

Булфото, архив

Евакуация в Гранд мол Варна.



На място има пожарна и линейка, предаде репортер на Moreto.net.

Полиция проверява обекта!



Чрез звуков сигнал посетителите на място са били помолени да се насочат към изходите, поради "спешна ситуация", съпроводено от включена аларма.



Преминаването пред мола е затруднено заради натоварения трафик.



Очаквайте подробности!

