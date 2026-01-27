Тече проект край Варна, планиран още пред 1989 година

Булфото

Дейности, планирани още през далечната 1989 година, се изпълняват в момента. Това става ясно от публикация на народния представител от 3-ти многомандатен избирателен район – Варна Коста Стоянов.

Той съобщава, че проектът за разширение, реконструкция и модернизация на пристанището в Бяла продължава, предаде "Фокус".

Предвидени са дейности по укрепване на свлачищата и брегоукрепване.

След приключване на всички предвидени още през 1989 година дейности, Бяла ще има страхотно пристанище и над 2 километра крайбрежна алея до района на бившия къмпинг "Луна“.

