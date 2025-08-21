Тече проект за цялостна подмяна на осветлението във варненския квартал "Чайка"

снимка: Община Варна

Тече проект за цялостна подмяна на осветлението в кв. "Чайка". Това каза районният кмет Николай Желязков в предаването на Радио Варна "Новият ден". Той не се ангажира с крайни срокове, но изрази надежда да се изпълни в обозримо бъдеще.

Стълбовете там са амортизирани и опасни, посочи Желязков.

В немалка част от Цветния квартал осветителната инфраструктура е нова и в добро състояние, даде добър пример районният кмет.

Заради чести кражби на елементи и кабели от стълбовете на уличното осветление на тъмно нерядко остава районът в кв. "Бриз", около паметника, каза още той. По думите му трябва да бъдат създадени такива условия, които да не позволяват лампите да стават обект на кражби и вандалски прояви. Желязков допълни, че всеки ремонт коства голям разход.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!