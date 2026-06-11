Тече ревизия на обществените поръчки в Министерството на отбраната

Булфото

В момента тече ревизия на сключените от Министерството на отбраната обществени поръчки. Това съобщи пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов. Министърът е в учебен полигон "Корен", където се провежда демонстрация в рамките на тактическото учение с бойни стрелби с международно участие "STRIKE BACK 26".

Правим опити и по вече сключени договори да бъдат намалени цените, да се оптимизират или съкратят разходите, с цел подпомагане на общия бюджет на държавата, добави той. Тези ревизии ще продължат, имаме вече два извършени одита и се извършва трети, каза още министър Стоянов, цитиран от БТА. По думите му се очакват одити и на всички търговски дружества.

По темата със заплатите министър Димитър Стоянов отбеляза, че бюджетът не позволява да се продължи с адекватните индексации на заплатите на военнослужещите, но това е финансовото положение в държавата и трябва да се мисли за стабилността не само на българската армия, но и на всяка една обществена сфера. Според министър Стоянов въпреки това е отчетен сериозен интерес от курсанти за Военноморското училище във Варна, където за едно място се състезават петима души.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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