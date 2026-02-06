Тече церемонията по откриването на Олимпийските игри в Милано

кадър: БНТ

Стадион „Джузепе Меаца“ се превръща в световна сцена за откриващата церемония на Зимните олимпийски игри Милано – Кортина. Събитието ще обедини спорт, музика, кино и международна дипломация, а централната тема ще бъде хармонията.

Знаменосци на България са Александра Фейгин и Владимир Илиев, които бяха начело на парадите ни съответно в Милано и в Кортина.

За първи път делегациите бяха разделени на четири дестинации по време на парада - освен на официалните две домакински селища, паради имаше в Ливиньо и Предацо.

Церемонията започна с красив танц, пресъздаващ легендата за Купидон и Психея, видя Спортал. Още с него започна пресъздаването на мотива за красота и хармония.

We begin by celebrating Italian beauty and harmony. 🤝



The stadium has been transformed into a living museum with the myth of Cupid and Psyche brought to life for the world to see. 💘#MilanoCortina2026 | #OpeningCeremony pic.twitter.com/FGj8ih8yfz — The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026

В следващия сегмент италиански симфоничен оркестър изсвири Симфония за фантазия, отдавайки почит на италианските легенди в оперната музика като Верди, Пучини и Росини. Сцената на стадиона се изпълни с артисти, облечени в пъстри костюми.

Първата световноизвестна изпълнителка в програмата беше Марая Кери, която изпя прочутата песен "Nel Blu, dipinto di Blu", позната най-вече като "Volare". Ефектната рокля на певицата е дело на дизайнера Фаусто Пулизи.

След нейното изпълнение беше време за първата протоколна част, но преди това зрителите видяха виртуална обиколка на Милано и Кортина от гледната точка на трамвай, който обикаляше по улиците им. Впоследствие се разкри, че ватманът е легендата в моторните спортове Валентино Роси. След края на клипа на централното място на стадион "Джузепе Меаца" излязоха президентът на МОК Кърсти Ковънтри и президента на Италия Серджо Матарела.

