Теди Кацарова: Изолацията в ковида беше най-хубавото време

Ако някои си спомнят с ужас ковид пандемията, а други още не могат да се отърсят психически от нея, за певицата Теди Казарова изолацията в онзи момент е едно от най-хубавите неща, които са ѝ се случили в живота. Тя призна това в „Преди обед” по bTV и обясни, че в този момент е осъзнал, кое всъщност е най-важното в живота. За нея това са близките и забавянето на постоянното преследване на успеха.

Теди Кацарова коментира и отказа да живее в Скандинавските страни, въпреки повечето възможности за кариера там. „Там карах колело със зимни гуми със шипове, тук има светлина и слънце”, обясни певицата. Тя призна също, че в този период е била в най-добрата си физическа форма, но вътрешно е изпитвала празнота.

„Когато ментално си добре, и тялото ти се чувства добре”, обобщи Теди Кацарова.

