Теди Кацарова се заяде с Кадиев: Баща ми ти направи сватбата, не ме поканихте да пея!

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Любопитна размяна на реплики между Теди Кацарова и Сашо Кадиев видяха зрителите в „Кой да знае?”. Още в началото на предаването, певицата се заяви с водещия, като му постави въпроса защо не я е поканил да пее на прочутата му сватба с Ивелина Чоева. Тя имаше и основателна претенция, че е трябвало да бъде там.

„Баща ми ви озвучи цялата сватба, а мен не ме поканите”, заяви Теди. Нейният баща е легендарният Милчо Кацаров от групата LZ, в която пееше майка ѝ, Силвия Кацарова.

„Разбрали сме се, само по един член от семейството”, извъртя се Сашо Кадиев. Той обаче допълни, че с Чоева смятат да повторят ритуала си.

„Тогава ще поканим теб, баща ти - не”, заяви водещият.

