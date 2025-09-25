Теди Салпаров: Алекс превключи на шеста

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Бившият национал Теодор Салпаров отдаде дължимото на Александър Николов, който бе герой за България при епичната победа над САЩ с 3:2, която ни класира на полуфинал на Световното по волейбол за мъже. Нашите изоставаха с 0:2, но показаха невероятна воля и стигнаха до пълния обрат.

В третия гейм Алекс превключи на шеста и бе неудържим. По едно време се контузи, сигурно имаше крамп, но успя да продължи по великолепен начин. Бих искал също да отбележа и силното включване на Георги Татаров. Не че Мартин Атанасов игра слабо, но треньорът търсеше промяна, след като изгубихме първите два гейма. За успеха помогна и по-доброто ни посрещане от третия гейм нататък, каза Салпаров.

В отбора ни са само млади момчета, но показаха невероятно себераздаване и характер във втори мач на Световното, след като го направиха и срещу шестия в света Словения. Това, което направихме, го сравнявам с четвъртото ни място на Световното по футбол през 1994 година, добави по бТВ просълзеният Салпаров.

