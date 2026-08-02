Техеран: България, Великобритания и Украйна няма да се включат във война на САЩ срещу нас

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България, Великобритания и Украйна са уверили Техеран, че няма да участват в евентуална военна операция на САЩ срещу Иран. Това съобщи говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багай.

По думите му уверенията са получени в разговори през последното денонощие, посочва Евроком. „Получихме множество обаждания от Обединеното кралство, България и Украйна, в които се казва, че няма да участват във война с Иран“, заяви дипломатът пред държавната телевизия.

Съобщението идва на фона на рязка ескалация на напрежението между Вашингтон и Техеран, започнала на 8 юли. Тогава американските сили нанесоха удари по иранска територия за първи път след подписването на меморандума между двете страни. Като мотив беше посочена атака срещу търговски кораб в Ормузкия проток.

В същия ден президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви края на примирието с Иран. В отговор Техеран започна да атакува американски военни цели в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, Обединените арабски емирства и Оман. На 29 юли Тръмп заяви, че САЩ ще продължат с ударите.

Настоящата криза е продължение на политиката на Тръмп, който по-рано отхвърли ядрената сделка с Иран, договорена от администрацията на Барак Обама. През последните месеци американският президент неколкократно е заявявал, че ще удари ядрени обекти, ако не бъде постигнато ново споразумение.

Позицията на България е последователна на фона на опасенията за риска от дестабилизация в региона, обсъждани по-рано през годината. Още през пролетта бившият заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков предупреди, че съществува риск САЩ да затънат при евентуална сухопътна операция. Иранският посланик в София също заяви, че Техеран няма да се предаде на „несправедливи искания“.

Редактор "Екип на Петел",

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