Техеран обяви, че няма да преговаря за траен мир, докато Тръмп отправя заплахи

Снимка: Пиксабей

Техеран обяви, че няма да преговаря за траен мир, докато американският президент Доналд Тръмп продължава да отправя войнствени заплахи срещу Иран.

Иранският външен министър Абас Арагчи настоя в интернет платформата Х Тръмп да спазва меморандума за временно прекратяване на огъня, който поставял като изрично условие за преговори отказ от войнствена реторика, посочва БНР.

Тръмп заяви вчера, че "или ще има сделка, или ще довърши работата" с Иран. И конкретизира – че може да му разруши мостовете за един час, а също и да прекъсне енергийните потоци в Ислямската република.

Същевременно Иран беше обвинен днес от властите в Катар, че е поразил с дрон танкер за втечнен природен газ в Ормузкия проток. Екипажът на кораба е евакуиран. На борда има пожар и опасност от мощна експлозия.

Съобщено беше още за атака срещу саудитски супертанкер – също в протока, в близост до бреговете на Оман.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!