Техеран отхвърли твърденията за пълна блокада на Ормузкия проток

кадър: Гугъл мапс

Иран отхвърли съобщенията за пълно затваряне на Ормузкия проток, жизненоважен глобален транспортен маршрут за износ на суров петрол, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Говорителят на иранските въоръжени сили Аболфазл Шекарчи заяви вечерта по държавната телевизия: "Ние не сме блокирали Ормузкуя проток". Всички кораби имат право да преминават, с изключение на корабите на САЩ и Израел.

"Те нямат работа там", добави говорителят.

В същото време той призна, че в условията на война не може да се гарантира, че всички кораби ще избегнат проблеми.

Според американски военни наблюдатели, корабният трафик в Ормузкия проток е намалял с около 90%. Докато военните възможности на Иран позволяват, страната ще продължи да се опитва да прекъсне корабоплаването през пролива, пише Американският институт за изследване на войната в анализа си на ситуацията.

Действията в Ормузкия проток са част от стратегията на Иран да наложи разходи за войната и на страните от Персийския залив, отбелязва ДПА. Протокът е най-важният стратегически пункт за световната търговия с енергия. Той е единствената връзка между Персийския залив и световните океани.

Покрай Персийския залив са разположени значителни производители на петрол и природен газ, включващи не само Иран, но и Саудитска Арабия, Ирак, Кувейт, Катар, Бахрейн и ОАЕ.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!