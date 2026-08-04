Техеран се стреми към контрол върху входа на Ормузкия проток
Снимка Пиксабей
Иран иска да контролира корабоплаването на влизане в Ормузкия проток от Персийския залив, като освен това наблюдава трафика на излизане - към Индийския океан през Оманския залив, с възможност за намеса при необходимост, заяви днес високопоставен ирански представител, цитиран от Ройтерс.
Това намерение на Техеран е залегнало в обсъждания с Оман план за отварянето на стратегическия воден маршрут, уточни той, говорейки пред агенцията.
Източникът, който участва в преговорите с Оман, каза, че това е "генералната идея, която се обсъжда в момента", и поясни, че изходящият коридор ще следва маршрут между Иран и Оман с разрешителни за преминаване, издавани от Маскат след уведомяване на Техеран.
"Техеран едва ли ще промени позицията си", добави той, пише БТА.
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