Техеран се стреми към контрол върху входа на Ормузкия проток

Снимка Пиксабей

Иран иска да контролира корабоплаването на влизане в Ормузкия проток от Персийския залив, като освен това наблюдава трафика на излизане - към Индийския океан през Оманския залив, с възможност за намеса при необходимост, заяви днес високопоставен ирански представител, цитиран от Ройтерс.

Това намерение на Техеран е залегнало в обсъждания с Оман план за отварянето на стратегическия воден маршрут, уточни той, говорейки пред агенцията.

Източникът, който участва в преговорите с Оман, каза, че това е "генералната идея, която се обсъжда в момента", и поясни, че изходящият коридор ще следва маршрут между Иран и Оман с разрешителни за преминаване, издавани от Маскат след уведомяване на Техеран.

"Техеран едва ли ще промени позицията си", добави той, пише БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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