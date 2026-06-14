Техеран все още не потвърждава, че ще подпише днес меморандума със САЩ

Снимка: Пиксабей

Продължава да цари неяснота около обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп подписване на споразумение Иран. От Техеран все още няма потвърждение, че това ще стане още днес, както твърди Тръмп. Става дума за меморандум за разбирателство, предвиждащ удължаване на примирието с два месеца - време, през което да бъде договаряно окончателно споразумение.

В опит да бъде ускорено подписването на меморандума, в Техеран е пристигнала делегация на Катар – държава, която заедно с Пакистан играе посредническа роля.

Агенция Ройтерс цитира високопоставен ирански представител, според когото подготвяният меморандум предвижда Иран незабавно да отвори Ормузкия проток за всички търговски кораби, а САЩ да прекратят военноморската блокада на иранските пристанища и да освободят 25 милиарда долара от замразените ирански активи, посочва БНР. В замяна Иран се ангажира да не разработва и да не придобива ядрени оръжия.

До постигането на окончателно споразумение Техеран ще запази сегашното състояние на ядрената си програма, като няма да обогатява уран и няма да разширява ядрените си съоръжения, твърди цитираният от Ройтерс ирански представител.

Редактор "Екип на Петел",

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